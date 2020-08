IPL 2020 के लिए UAE रवाना हुई RCB टीम, फैन्स ने कोहली को किया ट्रोल, पूछा कहां हैं बॉस..'

भले ही आरसीबी की टीम यूएई रवाना हो गई है लेकिन विराट कोहली को न देखकर फैन्स हैरान हैं और कई तरह से सवाल पूछते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं. बता दें कि आरसीबी की टीम एक बार भी आईपीएल के खिताब नहीं जीत पाई है. पिछले बार के आईपीएल में भी कोहली की टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था.

Looks like Virat is not travelling with others to UAE. The guy wants everything discrete, be it salary be it travel arrangements etc...Not sure where has this ego come from? Is it from being at the bottom of the table year after year despite taking extra 2 crore? @RCBTweets