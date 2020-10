IPL 2020: मैच से पहले ही मुंंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को लेकर की भविष्यवाणी, लोगों ने किया ट्रोल

IPL 2020 MI vs DC: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 27वे मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 5 विकेट से हराकर प्वाइंट्स चेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई. क्विटंन डीकॉक को उनके शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मैच में मुंबई ने दिल्ली के द्वारा दिए गए लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स ने शिखर धवन के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए थे. मैच जीतकर मुंबई इंडियंस भले ही नंबर वन पर पहुंच गई लेकिन मैच के शुरूआत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई. मैच के आगाज से पहले मुंबई इंडियंस के ट्विटर पर से एक ट्वीट किया गया जिसमें दिल्ली के स्कोर को लेकर बातें की गई थी. मुंबई के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसमें दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा बनाए गए स्कोर को दिखाया गया, कि आखिर में दिल्ली 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाएगा. हालांकि इस ट्वीट को तुरंत ही ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया लेकिन लोेगों ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

Almost near to the Fixed score @mipaltanpic.twitter.com/PwiZltcXjP