IPL 2020 Final में ओपनिंग करने उतरे स्टोइनिस पहली गेंद पर हुए आउट, तो हुई Memes की बरसात, बने ऐसे जोक्स

IPL 2020 Final में ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने कमाल किया और दिल्ली कैपिटल्स की पारी के पहले ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) आईपीएल के इतिहास में पहले 6 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मिशेल जॉनसन के नाम है. साल 2013 के आईपीएल सीजन में जॉनसन ने पहले 6 ओवर के दौरान 16 विकेट लेने में सफल रहे थे. यानि बोल्ट ने जॉनसन की बराबरी कर ली है. वहीं, आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ जब आईपीएल फाइऩल में पारी की पहली ही गेंद पर कोई बल्लेहबाज आउट हुआ हो.

Stoinis to gambhir

स्टोइनिस बिना कोई रन बनाए आउट हुए, वहीं, फाइनल में बोल्ट ने रहाणे को भी आउट कर पवेलियन भेजा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहली बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है. बता दें कि रहाणे केवल 2 रन ही फाइऩल में बना सके.

स्टोइनिस के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाने लगे, कई यूजर ने स्टोइनिस की तुलना पृथ्वी शॉ से कर दी है. बता दें कि शॉ का फॉर्म इस आईपीएल में बेहद ही खराब रहा है. जिसके कारण उन्हें क्वालीफायर 2 और फाइनल में नहीं खेलाया गया.

क्वालीफायर 2 में मार्कस स्टोइनिस ने दिल्ली की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी की थी और शानदार 38 रन बना पाने में सफल रहे थे. वहीं हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट भी लेने का कमाल कर दिखाया था. लेकिन फाइनल में ओपनिंग करने उतरे स्टोइनिस दिग्गज तेज गेंदबाज बोल्ट की घातक गेंद पर पहली ही गेंद पर चकमा खा गए और पवेलियन लौट गए.

सोशल मीडिया पर फैन्स स्टोइनिस का जमकर मजाक बना रहे हैं. फैन्स जमकर सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स बना रहे हैं जो खूब वायरल भी हो रही है.

