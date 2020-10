IPL 2020: न्यूजीलैंड पूर्व सीमर और कमेंटेटर साइमन डल ने सूर्यकुमार यादव को दी यह अहम सलाह

जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अभी तक जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, मुंबई इंडियंस (MI) के सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) उनमें सबसे अव्वल हैं. सूर्यकुमार की सुर्खियों की टीआरपी तब अपने चरम पर पहुंची, जब उन्होंने बेंगलोर के खिलाफ पिछले मुकाबले में 165 रनों का पीछा करते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 79 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी. यह सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) की पारी ही थी, जिसके बूते मुंबई ने 5 विकेट से जीत हासिल की. और इस पारी के बाद ही टीम इंडिया के सेलेक्टर और मैनजेमेंट सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के निशाने पर आ गया और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में न चुए गए सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल पड़ी.

Bandey mein hai Dum. Jaldi number aayega no doubt. 3 blockbuster seasons in a row.

Brilliant innings from Suryakumar Yadav and a wonderful win for Mumbai. #MIvsRCBpic.twitter.com/DbvmQPkP9z