IPL 2020 के लिए नए शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब हो सकता है

बता दें कि आईपीएल 2020 का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा. वैसे, रिपोर्ट्स की मानें तो पहला मैच चेन्नई (Chennai Superkings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच ही खेला जाएगा. बता दें कि जब एम एस धोनी (MS Dhoni) ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए थे कि आईपीएल का पहला मैच दोनों टीमों के बीच ही होगा. रोहित ने ट्वीट में लिखा था, 19 को टॉस पर मिलते हैं एम एस. रोहित ने अपने ट्वीट में यह सकेत तो दिए हैं लेकिन जब तक शेड्यूल का ऐलान न हो जाए इस बात को पूरी प्रामिणकता के साथ नहीं कहा जा सकता है.

According To Media Reports: The Schedule of Indian Premier League 2020 likely released before the end of this week. #Dream11IPL#IPL2020#Cricket