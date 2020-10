IPL 2020: युजवेंद्र चहल की नजर इस फर्जीवाड़े पर पड़ी, तो मंगेतर धनश्री वर्मा से लगायी यह गुहार

जारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का प्रदर्शन अभी तक जैसा भी हो, लेकिन जब से यहां उनकी मंगेतर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) यहां पहुंचीं हैं, तो न केवल उनकी तस्वीरें स्थानीय और सोशल मीडिया पर छायी हुई हैं, बल्कि चहल को भी अपनी भावी पत्नी के साथ यहां अच्छा समय गुजारने का मौका मिल रहा है. कुल मिलाकर फैंस को दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर जमकर चर्चे हो रहे हैं, तो इसके प्रभाव भी सामने आने लगे हैं. ध्यान दिला दें कि कुछ ही दिन पहले युजवेंद्र चहल ने अपनी मित्र और डांस टीचर धनश्री वर्मा के साथ रोका किया था. इसके बाद दोनों ने ही अपनी तस्वीरों को सार्वजनिक मंच पर पोस्ट करना शुरू किया है. खासकर धनश्री के डांस वीडियो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिया और वायरल हुए हैं.

