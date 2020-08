IPL 2020: चीनी कंपनी के साथ करार नहीं तोड़ा BCCI ने, लोग बोले- चाइनीज TV तोड़ने वाले बेवकूफ बन गए..'

ऐसे में ट्विटर पर लोग बीसीसीआई के इस फैसले से खासे नाराज हैं. ट्विटर यूजरों ने बीसीसीआई को ट्रोल करते हुए कई ट्वीट किए हैं. लोगों का मानना है कि बीसीसीआई को पैसे के लिए भारतीय जवानों के शहादत को नहीं भूलना चाहिए था. बता दें कि बीसीसीआई को चीनी कंपनियों से 440 करोड़ रुपये सलाना मिलते हैं.

Unbelievable if IPL Governing Council, which includes son of HM Amit Shah, has retained Chinese sponsors. Indians shed blood at Galwan valley, PLA refuses to reverse all intrusions & Master Shah joins in approving monetary transactions with Chinese companies. #BoycottIPL2020. — K. C. Singh (@ambkcsingh) August 2, 2020

चीनी कंपनी के साथ करार को बरकरार रखे जाने पर आईपीएल जीसी के एक सदस्य ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारे सभी प्रायोजक हमारे साथ हैं. उम्मीद है कि आप समझ ही गये होंगे. आईपीएल टाइटल प्रायोजक विवो प्रत्येक साल 440 करोड़ रूपये देता है और पांच साल का यह करार 2022 में समाप्त होगा. मौजूदा वित्तीय कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इतने कम समय में बोर्ड के लिये नया प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होता.

After reviewing sponsorship deals following the death of 20 #India soldiers in clashes with #China#PLA along #LAC in east Ladakh, @IPL has decided to accept Chinese sponsorship.

We so easily accuse petty inconsequential individuals of being 'anti-national'. What then is IPL? pic.twitter.com/Of41HkZTxQ — Kanchan Gupta (@KanchanGupta) August 3, 2020

बता दें कि गलवान घाटी हिंसा के बाद बीसीसीआई ने चीनी कंपनी के साथ करार को लेकर समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन ना लेने पर लोग अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं.

A moment of silence for all those who broke their Chinese made television sets, they could've seen the IPL on it with its Chinese sponsors! — Zeeshan Siddique (@zeeshan_iyc) August 3, 2020

Confirmed: This year's IPL will take place in the UAE from 19 September-10 November.



More live cricket on its way pic.twitter.com/1MLlUOnQwn — ICC (@ICC) August 2, 2020

गौरतलब है कि इस बार आईपीएल का फाइनल वीक डे पर खेला जाएगा. ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि 20 अगस्त से पहले कोई भी फ्रेंचाइजी की टीम यूएई रवाना नहीं होगी.

