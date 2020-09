IPL 2020 ईशान किशन शतक से चूके, 99 रन की पारी खेलकर हुए आउट, साथ ही बना खास रिकॉर्ड

Ishan Kishan: आरसीबी के खिलाफ मैच में ईशान किशन (Ishan Kishan) ने कमाल की पारी खेली और 99 रन बनाकर शतक से चूक गए. ईशान ने अपनी आतिशी पारी में 58 गेंद का सामना किया. पारी में इस बल्लेबाज ने 2 चौके और 9 छक्के जमाए. मुंबई की पारी के आखिरी ओवर में ईशान आउट हुए, आखिर में यह मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में टीम को जीत मिली. ईशान ने 99 रन की पारी में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. आईपीएल के इतिहास में 99 रन पर आउट होने वाले ईशान तीसरे खिलाड़ी हैं. ईशान के अलावा आईपीएल में 99 रन पर आउट होने वाले खिलाड़ी विराट कोहली और पृथ्वी शॉ हैं. इसके अलावा सुरेश रैना और क्रिस गेल आईपीएल में 99 रन बनाकर नाबाद रहे हैं.

Highest scores by uncapped Indian players in IPL



120* Paul Valthaty vs CSK Mohali 2011

114* Manish Pandey vs Deccan Centurion 2009

99 Ishan Kishan vs RCB Dubai 2020 *#RCBvMI#IPL2020