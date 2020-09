किशन ने इतनी शानदार पारी खेली और बेहतरीन स्‍ट्रोक लगाए तो सुपर ओवर में उन्‍हें बैटिंग करने क्‍यों नहीं भेजा गया? इसके जवाब में महेला ने कहा, 'आप खुद देख सकते हैं कि वह किस कदर थका हुआ था. ऐसे में हमने सोचा कि फ्रेश खिलाड़ी को सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेजा जाए. इसी सोच के तहत किरेन पोलार्ड और हार्दिक पंड्या को सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेजा गया.' जयवर्धने ने कहा कि पोली और हा‍र्दिक की जोड़ी पहले हमारे लिए शानदार प्रदर्शन कर चुकी है, ऐसे में हमने उन्‍होंने भेजने का निर्णय लिया.

After scoring 99, why wasn't Ishan Kishan sent for the Super Over in #RCBvMI match of IPL on 28 Sep? #MI Coach Mahela Jayawardene @MahelaJay answers: pic.twitter.com/KCOsLfn5vK