IPL 2020: खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक लेकर जाने पर इमरान ताहिर का आया रिएक्शन, बोले- 'यह मेरा कर्तव्य है..'

IPL 2020: आपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की ओर से इमरान ताहिर (Imran Tahir) को खेलने का मौका नहीं मिला है. जिससे उनके फैन्स काफी खफा है और सोशल मीडिया पर ताहिर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. बता दें कि सीएसके के मैच के दौरान इमरान ताहिर ब्रेक के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पानी की बोतल या फिर खिलाड़ियों के लिए तौलिया ले जाते हुए नजर आए थे. जिसके बाद लोगों ने सीएसके की टीम को काफी ट्रोल किया था. अब खुद स्पिनर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर फैन्स को ऐसा न करने को कहा है और साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक के वक्त पानी की बोतल ले जाने वाले काम को लेकर अपनी राय दी है. इमरान ताहिर ने जो बातें अपनी ट्वीट में लिखी है उसने सीएसके पैन्स और आईपीएल के फैन्स का दिल जीत लिया है.

When I used to play many players carried drinks for me now when deserved players are in the field it's my duty do return favors.Its not about me playing or not it's about my team winning.If I get a chance I will do my best but for me team is important #yellove@ChennaiIPL