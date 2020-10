IPL 2020: जयदेव उनादकट ने मारा शॉट, गेंद टकराई स्पाइडर कैम से, OUT दिए जाने पर लोगों का निकला गुस्सा

आउट होने के बाद उनादकट पवेलियन की ओर नहीं बढ़े बल्कि अंपायर से कहते हुए नजर आए कि गेंद स्पाइडर कैमरे की तार से (Spidercam cable) टकराकर फील्डर के पास गई है, नियमों के अनुसार उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता है. अंपायर ने फिर थर्ड अंपायर का सहारा लिया लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उनादकट को आखिर में पवेलियन लौटना पड़ा.

Third umpire while concluding that unadkat is out #RRvKKR pic.twitter.com/qoDWPKiC53

बता दें कि नियमों के अनुसार यदि गेंद लाइव मैच के दौरान स्पाइडर कैमरे और स्पाइडर तार से टकराती है तो गेंद को डेड गेंद माना जाएगा. वहीं उनादकट को आउट देने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अंपायर को ट्रोल करने लगे. लोगो ने भरपूर ट्रोल करते हुए अंपायर का मजाक भी बनाया और काफी सारे मजेदार मीम्स भी बने.

Strange things happen. Jaydev Unadkat's big hit has hit the Spider cam cable he was expecting it to be called a dead ball but umpires have made the decision of OUT #RRvKKR#IPL2020pic.twitter.com/DuWe1KXaBh