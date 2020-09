IPL 2020: Shikhar Dhawan ने मैच में पहना 'रंगीला चश्मा', लोग बोले- 'बॉलीवुड का विलेन आ गया..' देखें Video

IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super KIngs) को 44 रनों से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की. दिल्ली ने चेन्नई को हराने से पहले पंजाब को सुपरओवर में हराया था. दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मैच में युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी ने गजब की बल्लेबाजी की और 64 रन बनाकर आउचट हुए. पृथ्वी के अलावा अनुभवी धवन ने 35 रनों की पारी खेली. दोनों नें मिलकर दिल्ली को 94 रनों की शानदार शुरूआत दी थी. दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए जिसके जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में केवल 131 रनों ही बना सकी. इस मैच में पृथ्वी को उनके अर्धशतक के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया लेकिन दूसरी ओर धवन ने अपनी रंगीले चश्में से फैन्स का दिल जीतने में सफल रही.

