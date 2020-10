IPL 2020: पोलार्ड और हार्दिक ने मैदान में बैटिंग से मचाई खलबली तो सचिन बोले- 'आखिरी ओवर में..'

आखिरी 6 ओवर में मुंबई इंडियंस ने 104 रन बनाए. मुंबई इंडियंस के शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट किया और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पारी की तारीफ की, इसके अलावा पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) की रणनीति पर कटाक्ष किया, तेंदुलकर ने बिना नाम लेते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि 'पोलार्ड और हार्दिक के सामने 20वें ओवर में ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी.."सचिन ने इन शब्दों के बाद सर पर हाथ वाली इमोजी भी शेयर की है, जो इस बात को दर्शाता है कि आखिरी ओवर में ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी राहुल ने भारी भूल कर दी. यही कारण रहा कि इस ओवर में 4 छक्के पड़े और 25 रन बने.

191 is a very competitive total on this ground. Brilliantly paced innings by @ImRo45. An off spinner to bowl against @hardikpandya7 and @KieronPollard55 in the 20th over! #KXIPvMI#IPL2020