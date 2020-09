IPL 2020: कोरोना के डर के बाद भी KXIP के खिलाड़ियों ने बीच पर जाकर ऐसे की मस्ती, देखें Video

वीडियो में आप देखेंगे कि खिलाड़ी बीच पर मस्ती कर रहे हैं और रनिंग का भी लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में अनिल कुंबले फोटोग्राफी स्किल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

गौरतलब है कि पंजाब के खिलाड़ी बीच मस्ती के अलावा अभ्यास सत्र में भी जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस बार पंजाब की कप्तानी केएल राहुल (KL Rahul) करने वाले हैं. के एल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने अबतक 67 मैच आईपीएल में खेले हैं और इस दौरान 1977 रन बनाने में सफल रहे हैं. आईपीएल में (KL Rahul in IPL) ने 16 अर्धशतक और 1 शतक ठोकने में सफल रहे हैं, पिछले सीजन में भी राहुल शानदार फॉर्में रहे हैं. 2019 के आईपीएल में दायें हाथ के बल्लेबाज ने 14 मैच खेलकर 593 रन बनाए थे.

Playing in such a risky atmosphere, they would have cancelled it & wait for Next year. Don't put your life at risk only for the sake of money . — Milind Padhye (@FalconMilind266) September 2, 2020

An IPL source to InsideSport said that they're all working hard to ensure the tournament stays COVID19 free. These kinds of outing by KXIP by organising a party at a beach can risk the entire event. How do we know the place is complete Bio Secure. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 2, 2020

SOP is provided to all teams to ensure the safety. I don't think any teams ( KXIP ) broken that rules. May be they are doing some team game like swimming or running, but not party.



They are well within bio bubble environment, until they involve third parties — Switch Hit (@SwitchHit_) September 2, 2020

आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड भी केएल राहुल के नाम हैं., राहुल ने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था. अपनी अर्धशतकीय पारी में राहुल ने 4 छक्के औऱ 5 चौके जमाए थे.

