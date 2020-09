IPL 2020: पैट कमिंस की शानदार गेंदबाजी देख युवराज ने ट्वीट कर किया कमेंट, बोले- इनसे सीखें युवा गेंदबाज..

बता दें कि केकेआर ने कमिंस को ऑक्शन में 15.50 करोड़ रूपये में खरीदकर टीम में शामिल किया था. पहले मैच में खराब गेंदबाजी के बाद पैट कमिंस की आलोचना हुई थी लेकिन दूसरे मैच में शानदार वापसी कर साबित कर दिया कि ऑक्शन में क्यों उन्हें मोटी रकम दी गई.

Great come back by @patcummins30 ! I think great learning for young fast bowlers after getting hit in first game how quickly he has corrected his lengths and created pressure on srh batsman ! Hallmark of a quality bowler