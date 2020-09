IPL 2020: KL Rahul ने जड़ा तूफानी शतक, IPL में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

IPL 2020: केएल राहुल (KL Rahul) ने आरसीबी के खिलाफ मैच में तूफानी शतक जमाने का कमाल कर दिखाया. राहुल 69 गेंद पर 132 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी आतिशी पारी में राहुल ने 14 चौके और 7 छक्के जमाए. आईपीएल में केएल राहुल का यह तीसरा शतक है. आईपीएल के इतिहास में भारतीय बल्लेबाज के द्वारा सबसे ज्यादा शतक जमाने के मामंले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है. सहवाग ने भी आईपीएल में 2 शतक जमाए हैं. सहवाग के साथ-साथ रहाणे, मुरली विजय और संजू सैमसन ने भी 2 शतक जमाए हैं. आईपीएल में भारतीय बल्लेबाज के द्वारा सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. कोहली ने आईपीएल में 5 शतक ठोके हैं. आईपीएल 2020 में राहुल के द्वाारा जमाया गया यह पहला शतक है.

KL Rahul now has the highest score ever by an Indian in IPL.#Dream11IPL#KXIPvRCBpic.twitter.com/zu8r2kTeWW