KKR vs RCB: बैंगलोर के गेंदबाजों ने ढ़ाया कहर, केवल 84 रन ही बना सकी कोलकाता, IPL में बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

IPL 2020 KKR vs RCB: आरसीबी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की घातक गेंदबाजी ने केकेआर के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. केकेआर ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 84 रन ही बना सकी. सिराज ने गजब की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 2 मेडन ओवर के साथ 3 विकेट लेने में सफल रहे. सिराज ने केवल 8 रन ही अपने 4 ओवर में दिए. सिराज के अलावा दूसरे आरसीबी गेंदबाजों ने भी केकेआर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट, नवदीप सैनी ने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें एक मेडल ओवर शामिल रहा, सुंदर के खाते में भी 1 विकेट आए, आरसीबी के गेंदबाजों ने 20 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 4 ओवर मेडल डाले. आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर मेडल फेंके हों. आजके मैच में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा और आईपीएल में 2 ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भी बने.

Lowest totals batting all 20 overs (IPL)



84/8 #KKR vs RCB Abu Dhabi 2020 *

92/8 KXIP vs CSK Durban 2009

94/8 MI vs RR Jaipur 2011

95/9 KXIP vs CSK Chennai 2015#KKRvRCB