IPL 2020: अबू धाबी के लग्जरी होटल में रह रही है KKR टीम, सोशल मीडिया वायरल हुई तस्वीर..देखें

IPL: कोविड-19 (Covid-19) के कारण इस बार आईपीएल यूएई (IPL 2020 in UAE) में खेला जाएगा. सभी टीमें आईपीएल के 13वें सीजन में भाग लेने के लिए य़ूएई पहुंच गई है. बता दें कि यूएई पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को 6 दिन तक क्वारेंटाइन में रहना है. ऐसे में खिलाड़ी अपने-अपने होटल में एकांतवास में रह रहे हैं. बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम अबू धाबी (Abu Dhabi) में ठहरी हैं. केकेआर ने अपने सोशल मीडिया पर टीम के रूकने वाले होटल की तस्वीर शेयर की है. जिस होटल में टीम कोलकाता रूकी है वह काफी खूबसूरत और लक्जरी है. केकेआर ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है, नया शहर और नया घर केकेआर का. इस बार आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच होगा. 2019 आईपीएल में केकेआर पांचवें नंबर पर रही थी. अबतक केकेआर 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है. पिछले सीजन में केकेआऱ को करीबी मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.

