IPL: क्रुणाल पंड्या ने 500 के स्ट्राइक रेट के साथ ठोके 4 गेंद पर 20 रन, तो वाइफ ने यूं किया रिएक्ट..देखें Video

बल्लेबाजी के अलावा क्रुणाल ने 4 ओवर की गेंदबाजी भी की और 35 रन देकर 1 विकेट लेने में सफल रहे. क्रुणाल की पारी ने फैन्स का दिल जीता ही बल्कि उनकी वाइफ पंखुड़ी शर्मा (Pankhuri Sharma Pandya) ने भी रिएक्ट करते हुए इस्टा स्टोरी पर क्रुणाल की तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में खासकर बात ये है कि पंखुड़ी ने तस्वीर के साथ-साथ आग की इमोजी भी शेयर की है. फैन्स क्रुणाल की पारी की जमकर तारीफ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं.

बता दें क्रुणाल ने सिद्धार्थ कौल के ओवर में आतिशी पारी खेली और आते के साथ धमाकेदार रन बनाकर मुंबई के स्कोर को 200 के विशाल स्कोर से आगे ले गए. मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में 21 रन बनाए जिसमें 20 रन क्रुणाल के थे.

Krunal Pandya is the first player to have 500 strike rate in an IPL inning. [Min: 10 runs scored/3 balls faced] #IPL2020#MIvSRH