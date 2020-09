IPL 2020: अश्विन ने पहले ही ओवर में झटके 2 विकेट, वाइफ ने किया ऐसा दिलचस्प कमेंट

IPL 2020 DC Vs KXIP: भले ही अश्विन (Ashwin) किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए लेकिन अपनी 6 गेंद के दौरान पंजाब के बल्लेबाजों को परेशान किया और 2 विकेट लेने में सफल रहे. बाद में गेंद पकड़ने के क्रम में चोटिल हो गए और पूरा मैच नहीं खेल पाए. अश्विन ने करुण नायर और हेटमायर को आउट कर पंजाब की टीम को बड़ा झटका दिया था. उनकी गेंदबाजी की तारीफ हरभजन सिंह से लेकर इरफान पठान ने की. वहीं अश्विन की वाइफ प्रीति नारायण (Ashwin Wife Prithi Narayanan) न भी कमेंट कर अपने पती की शानदार गेंदबाजी का जश्न मनाया. प्रीति ने अलग अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, 'यस..यस विन'.

Experience always comes in handy.. what a over @ashwinravi99 2 wickets in an over @DelhiCapitals vs @lionsdenkxip@IPL