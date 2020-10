IPL:दिनेश कार्तिक ने 22 गेंद पर जमाया अर्धशतक, इरफान पठान बोले- 'तूफानी वापसी.'

दिनेश कार्तिक 29 गेंद पर 58 रन बनाकर रन आउट हुए. अपनी तूफानी पारी में कार्तिक ने 8 चौके और 2 छक्के जमाए. कार्तिक के अलावा शुभमन गिल 47 गेंद पर 57 रन बनाए, गिल भले ही धीमी बल्लेबाजी की लेकिन उनकी पारी ने एक तरफ से विकेट बचाए रखा, यही कारण कहा कि केकेआर के कप्तान खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए.

Brilliant return to form by @DineshKarthik good to see a senior pro fighting out those mind battles; which are hard to combat sometimes! #IPL2020