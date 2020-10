IPL 2020: Mohammed Shami के 'रॉकेट थ्रो' के सामने चित हुआ बल्लेबाज, रन आउट देख फैंस हुए हैरान..देखें Video

ये भी पढ़े: IPL 2020: हार्दिक पंड्या-पोलार्ड ने मिलकर की चौके-छक्के की बरसात, आखिरी 6 ओवर में आए 104 रन, देखें Video

मुंबई और पंजाब के खिलाफ मैच में मुंंबई इंडियंस (MI) के खिलाड़ी छाए रहे लेकिन पंजाब के गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने गेंदबाजी और फील्डिंग से कमाल किया. मैच में जहां पंजाब के गेंदबाज महंगे साबित हुए वहीं शमी ने 4 ओवर में केवल 36 रन दिए औऱ 1 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा तेज गेंदबाज शमी ने सूर्यकुमार यादव को अपनी रॉकेट डायरेक्ट थ्रो से रन आउट कर मुंबई को बड़ा झटका दिया था. शमी ने अपने थ्रो से फैन्स का दिल जीत लिया.

मोहम्मद शमी का थ्रो इतना शानदार था कि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया और रन आउट हो गए, यादव केवल 7 रन ही बना सके थे. हालांकि बाद में पोलार्ड और पंड्या ने पारी को संभाला और आखिरी 25 गेंद पर 67 रन जोड़ डाले.

देखें Video

WATCH - Shami hits the bullseye Collect, aim, hit - Outstanding throw from @MdShami11 to dismiss Suryakumar Yadav. https://t.co/1ZPQYMnx2c #Dream11IPL #KXIPvMI

What a throw by Shami to dismiss SKY! Brilliant. Needless running there pic.twitter.com/ChAW7qJy1O