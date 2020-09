IPL 2020: निकोलस पूरन ने बाउंड्री के अंदर ड्राइव लगाकर बचाया छक्का, देखकर जॉन्टी रोड्स उछल पड़े..देखें Video

IPL 2020: राजस्थान और पंजाब के खिलाफ मैच में बल्लेबाजों के द्वारा चौके-छक्के की बरसात देखने को मिली तो वहीं दूसरी ओर हैरत भरी फील्डिंग भी देखने को मिली. खासकर निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने बाउंड्री पर संजू सैमसन के द्वारा लगाए गए हवाई शॉट को जिस तरह से रोका उसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को भी ट्विटर पर आकर इस बारे में ट्वीट करना पड़ा. सचिन ने पूरन की फील्डिंग की तस्वीर शेयर कर लिखा कि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है. वहीं, दूसरी ओर पंजाब के फील़्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स (Jonty Rhodes) भी अपने टीम के खिलाड़ी के द्वारा ऐसी कोशिश देखकर हैरत में पड़ गए और उछलकर ताली बजाते दिखे. दरअसल हुआ ये कि मुरुगन के 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने एक हनाई शॉट मारी जो बाउंड्री के पार जा रही था लेकिन पूरन ने सुपरमैन की तरह बाउंड्री के अंदार ड्राइव लगाकर कैच पकड़ा और हवा में ही गेंद को मैदान के अंदाज फेंक दिया. तब जाकर वो बाउंड्री के अंदर गिरे. इस गेंद के केवल 1 रन ही बना सका.

This is the best save I have seen in my life. Simply incredible!! #IPL2020#RRvKXIPpic.twitter.com/2r7cNZmUaw