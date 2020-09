IPL 2020: मयंक अग्रवाल ने 45 गेंद पर शतक ठोककर एक साथ तोड़ा कोहली और सहवाग का रिकॉर्ड

45 गेंद पर शतक जमाकर अग्रवाल ने मुरली विजय. विराट कोहली (Virat Kohli) और वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) के रिकॉ़र्ड को तोड़ दिया है. केएल राहुल (KL rahul) के साथ मयंक ने पहले विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी की, जो आईपीएल के इतिहास में ओपनिंग विकेट के लिए यह तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.

Highest opening partnerships in IPL



185 D Warner - J Bairstow SRH vs RCB 2019

184*G Gambhir - C Lynn KKR vs GL 2017

183 M Agarwal - KL Rahul KXIP vs RR 2020 *

167 C Gayle - T Dilshan RCB vs PWI 2013#RRvKXIP#IPL2020