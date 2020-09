IPL 2020 MI vs CSK: फाफ डु प्लेसी ने दिखाया कमाल, हवा में कलाकारी दिखाकर लिए 2 कैच..देखें Video

दरअसल गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी, ऐसे में उन्होंने हवा में छलांग लगाई और गेंद को पकड़ लिया, और जैसे ही वो जमीन पर आ रहे थे तो फाफ को एहसास हुआ कि वो बाउंड्री के पार चले जाएंगे, ऐसे में जमीन पर वापस आने से पहले ही उन्होंने गेंद को हवा में फिर से उछाल दिया. इसके बाद जैसे ही वो फिर से जमीन पर आए तो खुद को बाउंड्री से बाहर करते हुए फिर से गेंद को कैच कर लिया. इस तरह से सौरव तिवारी की शानदार पारी का अंत हुआ. फाफ की कैच की तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है.

