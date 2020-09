IPL 2020 MI vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग करने का फैसला, जानें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

अबतक आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 28 मैच खेले गए जिसमें 17 मैच में मुंबई को जीत मिली है तो वहीं 11 मैच चेन्नई की टीम जीतने में सफल रही है. हालांकि मुंबई की टीम बड़े मुकाबले में चेन्नई पर हमेशा भारी रही है. बता दें कि अबतक दोनों टीमों के बीच आईपीएल के 3 ओपनिंग मैच खेले गए हैं जिसमें 2 बार मुंबई और एक बार चेन्नई की टीम जीतने में सफल रही है. गौरतलब है कि 2018 के ओपनिंग मैच में दोनों टीमें एक दूसरे खिलाफ मैदान पर उतरी थी जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने बाजी मारते हुए मुंबई को 1 विकेट से हराया था.

