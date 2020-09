IPL 2020 MI Vs CSK: MS Dhoni ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले विकेटकीपर बने

बता दें कि मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी ने 2 कैच लपककर आईपीएल में 100 कैच बतौर विकेटकीपर पूरे किए हैं. माही ने मैच में पोलार्ड और क्रुणाल पंड्या का कैच लपकने का कमाल किया. आरसीबी के एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने बतौर विकेटकीपर आईपीएल में 95 कैच लिए हैं.

First ever wicketkeeper to reach the 250 dismissals in T20s @msdhoni#WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/QmPTCEMagn