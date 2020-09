IPL 2020 MI vs CSK: रोहित शर्मा को आउट कर पीयूष चावला ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड

मलिंगा ने 170 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा अमित मिश्रा ने 157 विकेट आईपीएल में चटकाए हैं. गौरतलब है कि पीयूष को सीएसके ने आईपीएल ऑक्शन में 6.75 करोड़ रूपये देकर टीम में शामिल किया है. सीएसके के लिए अपने पहले ही मैच में खेलते हुए चावला ने रोहित जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट कर साबित कर दिया है कि चेन्नई को उनको टीम में लाना कोई गलती नहीं है.

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के उदघाटन मैच में शनिवार को यहां टास जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. कोविड-19 (COVID-19) के कारण इस बार आईपीएल (IPL) का आयोजन लगभग छह महीने बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE में किया जा रहा है.

Piyush Chawla breaks the partnership between Rohit Sharma and Quinton De Kock. Rohit departs after scoring 12 runs, MI one down for 46.