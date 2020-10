IPL 2020, MI vs RCB: कुछ ऐसे मुंबई इंडियंस ने विराट को सूर्यकुमार के साथ किए बर्ताव पर दिया 'करारा जवाब'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अब से कुछ ही देर बाद पंजाब और राजस्थान के बीच होने जा रहे मुकाबले की चर्चा है, तो वह चर्चा भी अभी सोशल मीडिया पर ठंडी नहीं पड़ी, जो एक दिन पहले ही अबुधाबी के इसी मैदान पर बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बर्ताव से जुड़ी हुई है. इस मैच में अपने पराक्रम से बेंगलोर का बैंड बजाने वाले सूर्यकुमार यादव की प्रतापी बैटिंग से RCB के कप्तान विराट कोहली पर अतना असर पड़ा कि वह इस बल्लेबाज के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर बैठे. मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, तो प्रशंसकों ने टीम इंडिया के कप्तान को जमकर लताड़ लगायी कि उन्हें यह बर्ताव बिल्कुल भी शोभा नहीं ही ही देता.

Shameful act by virat kohli and no reason for sledge to Surya Kumar Yadav #SuryakumarYadavpic.twitter.com/y4mtnzq2j5