IPL 2020:आर्चर ने 'Killer Bouncer' से सूर्यकुमार यादव को किया घायल, फिर बल्लेबाज ने ऐसे लिया बदला..देखें Video

उन्होंने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) 19 गेंद में नाबाद 30 के साथ पांचवें विकेट के लिए 6 ओवर में 76 रन की अटूट साझेदारी करके मुंबई को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इन दोनों की पारियों की बदौलत मुंबई की टीम अंतिम चार ओवर में 60 रन जुटाने में सफल रही. रॉयल्स की ओर से श्रेयस गोपाल सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 28 रन देकर दो विकेट चटकाए.

This is the shot I was expecting from so many days, thanks surya kumar yadav, loved it pic.twitter.com/BAQT7zILdn