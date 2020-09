IPL 2020: SRH को झटका, मिचेल मॉर्श चोट के कारण IPL 2020 से बाहर, यह खिलाड़ी लेगा उनकी जगह

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए आईपीएल-2020 में अब तक कुछ भी अच्‍छा नहीं रहा है. टूर्नामेंट के पहले मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाफ टीम को न केवल हार का सामना करना पड़ा बल्कि टीम के धाकड़ प्‍लेयर मिचेल मॉर्श को चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. ऑस्‍ट्रेलिया के मिचेल अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम के बेहद उपयोगी खिलाड़ी थे. आरसीबी के खिलाफ मैच में वे केवल चार गेंदें ही फेंक पाए और उन्‍हें ankle इंजुरी के कारण मैदान से बाहर होना पड़ा. हालांकि बाद में मिचेल 10वें क्रम पर बैटिंग के लिए आए लेकिन पहली ही गेंद पर आउट होकर पेवेलियन लौट गए.

Official Statement



Mitchell Marsh has been ruled out due to injury. We wish him a speedy recovery. Jason Holder will replace him for #Dream11IPL 2020 .#OrangeArmy#KeepRising