टी-20 वर्ल्डकप के लिए IPL से नाम वापस लेने वाले मिचेल स्टार्क को लेकर बने memes, तो बीवी ने ट्रोलर से मंगवाई माफी

IPL 2020 in UAE: टी-20 वर्ल्डकप (T20 World Cup 2020) को इस साल स्थगित कर दिया गया है तो वहीं आईपीएल 2020 (IPL 2020) का आगाज 19 सितंबर से दुबई में होगा. ऐसे में क्रिकेट फैन्स ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल स्‍टार्क (Mitchell Starc) को लेकर ट्विटर पर मेम्स (memes) बनने लगे. दरअसल स्टार्क ने टी-20 वर्ल्डकप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था. स्टार्क का मानना था कि आईपीएल खेलने से उनके ऊपर थकान हावी हो सकता है, जिसके कारण वो टी-20 वर्ल्डकप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अब जब टी-20 वर्ल्डकप के स्थगित होने और आईपीएल के होने पर सोशल मीडिया पर मेम्स की बरसात हो गई है. लोगों के मेम्स को देखकर मिचेल स्टार्क की क्रिकेटर वाइफ एलिसा हीली (Alyssa Healy) नाराज हो गईं हैं. यहां तक कि एक यूजर के मेम्स (memes) पर हीली ने अपना रिएक्शन दिया, जिसके बाद उस यूजर ने हीली से माफी भी मांगी.

That's actually the moment Phil Hughes passes away.... but sure use it for your idiotic meme.