IPL 2020: बारिश से हुआ ऐसा हाल, प्रैक्टिस सेशन में नहीं जा सके Mohammad Kaif, बोले- सीधे यूएई में..'

IPL 2020 in UAE: आईपीएल 2020 की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्रिकेटर अपने फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करते हुए नजर आने लगे है. बता दें कि 20 अगस्त के बाद से सभी फ्रेंचाइजी टीम यूएई (UAE) के लिए रवाना होगी. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम ने दिल्ली में अभ्यास करना शुरू कर दिया है. ऐसे में दिल्ली टीम के सहायक कोच मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जो खूब वायरल हो रहा है. तस्वीर में कैफ ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें पूरे रास्ते पर पानी ही पानी दिखाई दे रही है. तस्वीर शेयर कर कैफ ने धवन (Shikhar Dhawan) ने माफी मांगी और लिखा कि आज आपको प्रैक्टिस कराने के लिए दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान नहीं पहुंच पाउंगा, अब सीधे यूएई में मिलते हैं.'

Here's the route I take to help @SDhawan25 with his cricket practice.



Shikky can't make it tonight man. See you in UAE ;) #Gurgaon#GurugramRainspic.twitter.com/AT2s7yMfsw