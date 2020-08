IPL 2020: UAE में क्वारंटाइन में समय बिता रहे मोहम्मद शमी का इंटेंस वर्कआउट Video हुआ वायरल

वर्कआउट रूटीन को शमी जबरदस्त ढ़ंग से फॉलो कर रहे हैं. बता दें कि शमी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए काफी अहम गेंदबाज हैं. 2019 आईपीएल में तेज गेंदबाज ने 14 मैच खेलते हुए 19 विकेट झटके थे. पिछले सीजन में शमी पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे. शमी के लिए यह आईपीएल खास होने वाला है. आईपीएल के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. ऐसे में गेंदबाजी में रिदम पाने की कोशिश शमी आईपीएल के दौरान करने की कोशिश करेंगे.

Shaandaar Shami



Put on your workout playlist and join @MdShami11 bhai in the drill #SaddaPunjab#Dream11IPL#IPL2020pic.twitter.com/dSuv9jhStT