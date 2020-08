IPL 2020 की तैयारी Dhoni ने की शुरू, CSK का ट्राउजर पहन कर बाइक चलाते आए नजर..देखें Video

IPL 2020: आईपीएल 2020 के लिए फ्रेंचाइजियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि बीसीसीआई (BCCI) के द्वारा आईपीएल (IPL) को लेकर बनाई गई SOP में कहा गया है कि फ्रेंचाइजी 20 अगस्त से यूएई रवाना हो सकती है. वहीं, दूसरी ओर क्रिकेट फैन्स अपने चहेते धोनी (Dhoni) का क्रिकेट के मैदान पर बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. साक्षी ने इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान एक वीडियो बनाया जिसमें सीएसके टीम के कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में माही रांची के अपने फार्म हाउस में बेटी जिवा को बाइक पर सैर करवा रहे हैं तो वहीं खास बात ये है कि धोनी CSK का ट्राउजर पहने हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि धोनी भी आईपीएल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

According to TOI, Dhoni, Raina, Rayudu, Harbhajan, Chawla and few others will fly to Chennai through Chartered flights on August 14th.