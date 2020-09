IPL 2020: MS Dhoni के लिए कोच ने दिया बड़ा बयान, बोले- IPL में 'धमाल' मचा देंगे

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग (Stephen Fleming) ने कहा कि उनकी टीम का बड़े मैच जीतने का अनुभव अगले 53 दिन तक काफी काम आयेगा. पिछले महीने धोनी (Dhoni) ने एक साल से ज्यादा समय के ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और जब आईपीएल के लिये उनकी तैयारियों के बारे में पूछा गया तो फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘इसमें कुछ भी अलग नहीं हुआ। वह बहुत फिट है और मानसिक रूप से काफी व्यस्त है और दृढ़ है. सीएसके की अधिकारिक वेबसाइट को टूर्नामेंट से पूर्व दिये साक्षात्कार में फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘कुछ तरीकों से ब्रेक हमारे अनुभवी और बड़ी उम्र के खिलाड़ियों के लिये काफी कारगर हो सकता है। एमएस तरोताजा है और अच्छा करने को तैयार है.

Our Super Coach loves the Chennai-Mumbai adrenaline too. Get to know @SPFleming7's thoughts ahead of the opener here: https://t.co/EqLxm4z809#WhistlePodupic.twitter.com/zuqzIKshRh