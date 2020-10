MS Dhoni ने आईपीएल में रच दिया इतिहास, विकेटकीपर के तौर पर निकले सबसे आगे, बनाया यह रिकॉर्ड

MS Dhoni विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर

IPL 2020 CSK vs KKR:: MS Dhoni: केकेआर के खिलाफ मैच में सीएसके कप्तान धोनी (Dhoni) ने आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर इतिहास रच दिया है. धोनी आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. धोनी ने दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. धोनी ने नाम अब आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यदा कैच यानि 104 कैच हो गए हैं तो वहीं दिनेश कार्तिक के 103 कैच हैं. केकेआर के खिलाफ मैच में माही ने 3 कैच लपके औऱ इस बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. बता दें कि विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले तीसरे विकेटकीपर पार्थिव पटेल हैं जिनके नाम आईपीएल में 65 कैच लेने का रिकॉर्ड है. वहीं, नमन ओझा ने आईपीएल में विकेटकीपर के तौर 65 कैच ही लपके हैं. (Most Catch as wicket keeper in IPL)