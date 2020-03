IPL 2020: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) के 2020 सीजन की शुरुआत 29 मार्च से होगी. टूर्नामेंट प्रारंभ होते ही पूरा देश क्र‍िकेट की खुमारी में डूब जाएगा. टूर्नामेंट में वैसे तो दुन‍ियाभर के कई द‍िग्‍गज ख‍िलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे लेक‍िन फैंस की नजर खासतौर पर महेंद्र स‍िंह धोनी (MS Dhoni)पर ट‍िकी हुई हैं. इसके पीछे कारण भी हैं, धोनी ने वर्ल्‍डकप 2019 के सेमीफाइनल के बाद से कोई क्र‍िकेट मैच नहीं खेला है. धोनी टूर्नामेंट में चेन्‍नई सुपरक‍िंग्‍स (CSK) टीम की कप्‍तानी करते नजर आएंगी. उनकी कप्‍तानी में CSK टीम प‍िछले सीजन में रनरअप रही थी. धोनी तीन मार्च से CSK टीम के साथ जुड़ गए हैं और प्रैक्‍ट‍िस सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. खासबात यह है क‍ि इस दौरान वे बल्‍लेबाजी में उसी तरह के शॉट लगा रहे हैं ज‍िसके ल‍िए वे मशहूर हैं.

CSK टीम के प्रैक्‍ट‍िस सेशन का एक वीड‍ियो हाल ही में स्‍टार स्‍पोर्ट्स तम‍िल ने अपलोड क‍िया है. इस वीड‍ियो में देखा जा सकता है क‍ि धोनी (MS Dhoni)अभी भी व‍िपक्षी गेंदबाजों की धज्‍ज‍ियां ब‍िखरने में सक्षम हैं. वीड‍ियो में माही को नेट अभ्‍यास के दौरान लगातार पांच छक्‍के जड़ते हुए देखा जा सकता है. आप भी धोनी की गेंद को ह‍िट करने की जबर्दस्‍त क्षमता को देखकर ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे..

