IPL 2020: धोनी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को लेकर आई यह अपडेट, जानिए पूरी जानकारी

IPL 2020: यूएई रवाना होने से पहले बीसीसीआई के द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत आईपीएल में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होना है. ऐसे में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) का भी कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें उनकी रिपोर्ट आ गई है. मीडिया में आई खबर के अनुसार रांची के गुरु नानक अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का सैंपल लिया गया है, जिसमें धोनी का रिपार्ट नेगेटिव आया है. एम एस धोनी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो चेन्नई के लिए उड़ान भर सकेंगे. बता दें कि सीएसके की टीम का कैंप चेन्नई में 16 अगस्त से लगने वाला है. वहीं, 22 अगस्त को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी यूएई रवाना होंगे.

Good news for all CSK fans - MS Dhoni tested negative for COVID-19 and he will be joining with the team for the training camp soon in Chennai.