IPL 2020: पहली गेंद पर माही दिए गए OUT, लेकिन DRS फिर साबित हुआ 'Dhoni Review System'

IPL 2020: MI Vs CSK : धोनी (MS Dhoni) ने एक साल से ज्यादा समय तक क्रिकेट के मैदान के बाहर रहने के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ मैच में एम एस (MS Dhoni को बल्लेबाजी करने का मौका काफी कम मिला लेकिन टीम को जीताकर नाबाद वापस लौटे. धोनी ने बल्लेबाजी के दौरान 2 गेंद का सामना किया. भले ही सीएसके कप्तान अपना खाता नहीं खोल पाए लेकिन कप्तानी से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे. कप्तानी में धोनी के द्वारा लिए गए फैसले ने मुंबई से मैच छिन लिया. पहले तो पीयूष चावला को रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी कराकर अहम चाल चली. रोहित को पीयूष चावला ने आउट किया. इसके अलावा आखिरी समय में सैम कुरेन को खुद से पहले बल्लेबाजी पर भेजने का फैसला कर धोनी ने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट सबसे बड़े रणनीतिकार हैं. कप्तानी के अलावा मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी ने सटीक डीआरएस लेकर भी उन दिनों की याद फैन्स के जेहन में ताजा कर दी जब डीआरएस (DRS) का मतलब 'धोनी रिव्यू सिस्टम' (Dhoni Review System) हुआ करता था.

MS Dhoni plays first ball in competitive cricket after 437 days & DRS is taken on the first ball he faces! What a tense moment #MIvCSK