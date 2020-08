IPL 2020: अभ्यास सत्र में धोनी ने जमाया गगनचुंबी छक्का, रैना ने ऐसे बजाई सीटी, देखें Video

IPL 2020: आईपीएल के 13वें सीजन के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की टीम यूएई रवाना हो गई है. कोरोना वायरस (COVID-19) के बीच आईपीएल का 13वां सीजन यूएई (UAE) में खेला जाएगा. सोशल मीडिया पर सीएसके के यूएई जाते हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है. खासकर धोनी (MS Dhoni) को देखकर फैन्स काफी खुश हैं. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें धोनी के पुराने अंदाज को दिखाया गया है. वीडियो में धोनी अभ्यास सत्र के दौरान छक्का जमा रहे हैं तो वहीं उनके साथी क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) उंगलियों से सीटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे ही सीएसके ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया वैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बता दें कि 15 अगस्त को धोनी और रैना ने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. ​

The super camp sorely missed the super fans, thanks to COVID. But we managed to end it with a loud whistle! #WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/z8NoMk7h6p