IPL 2020: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग के 12वें सीजन के ल‍िए प्‍लेयर्स की नीलामी 19 द‍िसंबर को कोलकाता में होगी. नीलामी के लिए इस बार कुल 971 प्‍लेयर्स ने रज‍िस्‍ट्रेशन कराया है. आईपीएल 2020 की नीलामी से पहले फ्रेंचाइज‍ियों ने कुछ प्‍लेयर्स को र‍िलीज क‍िया है जबक‍ि कुछ को र‍िटेन करने का फैसला ल‍िया है. आईपीएल 2020 (IPL 2020) के ल‍िए इस नीलामी से पहले टूर्नामेंट की दो प्रमुख फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और मुंबई इंड‍ियंस (MI) रोचक नोकझोंक में उलझी नजर आईं (Mumbai Indians healthy Twitter banter with KKR). दरअसल केकेआर ने एक ट्वीट करते हुए वर्ष 2019 में हुए दो रोमांचक फाइनल मुकाबलों का ज‍िक्र क‍िया. इन दोनों में ही एक रन के अंतर से व‍िजेता और उपव‍िजेता टीम का फैसला हुआ था.

आईपीएल के 2019 के फाइनल में स‍ितारों से सजी मुंबई इंड‍ियंस (Mumbai Indians) ने चेन्‍नई सुपरक‍िंग्‍स (CSK) को 1 रन से हराकर चैंप‍ियन बनने का गौरव हास‍िल क‍िया था. रोह‍ित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई इंड‍ियंस का यह चौथा आईपीएल ख‍िताब रहा. इस मैच में MI ने 149 रनों का साधारण सा स्‍कोर बनाया था लेकिन टीम ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए चेन्‍नई सुपरक‍िंग्‍स के कदम 148 रन पर ही रोक द‍िए. इसी तरह हाल ही में हुए सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के फाइनल के व‍िजेता का फैसला भी एक रन से हुआ. आख‍िरी क्षणों तक रोमांचक रहे इस मैच में कर्नाटक ने तम‍िलनाडु को एक रन से पराज‍ित क‍िया.सूरत में खेले गए इस मैच में तम‍िलनाडु को जीत के ल‍िए आख‍िरी ओवर में 13 रन की दरकार थी. कृष्‍णप्‍पा गौम के ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर आर. अश्‍व‍िन ने दो चौके जड़ द‍िए थे लेक‍िन इसके बावजूद द‍िनेश कार्त‍िक की तम‍िलनाडु टीम अगली चार गेंदों पर तीन रन ही जुटा पाई और एक रन से मैच हार गई. केकेआर (Kolkata Knight Riders)का ट्वीट वर्ष 2019 में हुए फाइनल में बारीक अंतर से दर्ज की गईं इन्‍हीं दो ख‍िताबी जीतों पर था.

केकेआर के इस ट्वीट में ल‍िखा गया था-वर्ष 2019 दो बेहतरीन टी20 फाइनल का गवाह बना. केकेआर जानना चाहता हैं क‍ि इन दोनों में से कौन आपका पसंदीदा रहा. इस ट्वीट में MI vs CSK, आईपीएल final और KAR vs TN, सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी final को लेकर क्र‍िकेटप्रेम‍ियों से राय मांगी गई थी. जाह‍िर है केकेआर की इस पोस्‍ट पर 79 फीसदी लोगों की राय MI vs CSK, आईपीएल final के पक्ष में रही.

हालांक‍ि केकेआर के इस पोस्‍ट को लेकर मुंबई इंड‍ियंस हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में चुटकी लेने से नहीं चूकी. दरअसल केकेआर ने अपने ट्वीट में MI vs CSK, IPL final का ज‍िक्र करते हुए आईपीएल ट्रॉफी का इस्‍तेमाल क‍िया था. मुंबई इंड‍ियंस ने अपने ट्वीट में आईपीएल 2019 चैंप‍ियन MI टीम का अटैच करते हुए ल‍िखा- हैलो केकेआर एडम‍िन, आप अपने ट्वीट के साथ अटैच की गई इस फोटो का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंड‍ियंस के बीच के इस ट्वीट वार का क्र‍िकेटप्रेम‍ियों ने खूब मजा ल‍िया.