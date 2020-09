IPL 2020: मुंबई इंडियंस के टीम रूम की सैर, हार्दिक पंड्या 'D.J. वाले बाबू' बनकर ऐसे कर रहे हैं मस्ती, देखें Video

IPL 2020: कोरोना वायरस (COVID-19) के डर के बीच आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में खेला जाने वाला है. आईपीएल में खेलने वाली सभी टीमें 6 दिन के क्वारंटीन में रहने के बाद अभ्यास में हिस्सा लेने लगी है. इसके साथ-साथ यूएई में सभी टीमों के खिलाड़ी लक्जरी होटलों में रह रहे हैं. मुंबई इंडियंस (IPL 2020 Mumbai Indians) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मुंबई के खिलाड़ी लक्जरी होटल में रहे रहे हैं और साथ ही सभी खिलाड़ियों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है. मुंबई इंडियंस ने ट्विटर पर जो वीडियो शेय़र किया है उसमें सभी खिलाड़ी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खासकर हार्दिक पंड्या (Hardik Pnadya) डीजे बनकर साथी खिलाड़ियों का खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. हार्दिक पंड्या के अलावा वीडियो में क्रुणाल पंड्या भी नजर आ रहे हैं.

Sit back, relax and take a virtual tour of our team room in Abu Dhabi #OneFamily#MumbaiIndians#MI#Dream11IPL@ImZaheerpic.twitter.com/bSzm00jvIm