IPL 2020: लसिथ मलिंगा IPL से हुए बाहर, रिप्लेसमेंट के तौर पर इस खिलाड़ी को किया गया शामिल

मलिंगा मुंबई की टीम के लिये महत्वपूर्ण गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने बीते वर्षों में टीम के अभियान में अहम भूमिका निभायी थी. टीम के मालिक आकाश अंबानी ने पैटिनसन का स्वागत किया और मलिंगा को अपना समर्थन दिया.

उन्होंने कहा, ‘‘जेम्स हमारे साथ फिट होने के लिये सही खिलाड़ी हैं और हमारे इस समय तेज गेंदबाजों के उपलब्ध विकल्पों में शामिल होंगे. मलिंगा ने श्रीलंका के लिये पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच इस साल मार्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान खेला था।

