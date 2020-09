IPL 2020: सुरेश रैना को मिस कर रहे हैं जोंटी रोड्स, बोले- मुझे गलत मत समझे लेकिन...'

IPL 2020: मिस्टर आईपीएल यानि सुरेश रैना (Mr IPL Suresh Raina) को पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और पंजाब के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) मिस कर कर रहे हैं. इस बात की जानकारी रोड़्स ने ट्वीट के जरिए दी है. दरअसल एक फैन के द्वारा पूछे गए सवाल पर जोंटी ने अपना रिक्शन दिया और रैना को मिस करने की बात रही है. गौरतलब है कि निजी कारणों के चलते सुरेश रैना (Suresh Raina) ने अपना नाम आईपीएल 2020 (IPL 2020) से वापस ले लिया और भारत वापस लौट आए. वहीं आईपीएल में सीएसके (IPL 2020) का बुरा दौर शुरू हुआ और लगातार 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद क्रिकेट फैन्स ने रैना की सीएसके में वापसी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाने लगे. एक फैन ने रोड्स से रैना को मिस करने को लेकर सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि. टयकिनन मैं आईपीएल में रैना को मिस कर रहा हूं, मिस्टर आईपीएल के बिना यह आईपीएल फीका जरूर है, लेकिन आप मुझे गलत नहीं समझे, आईपीएल IPL युवा भारतीय सितारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देता रहता है; लेकिन हां, मुझे उसे खेलते हुए देखना मिस कर रहा हूं.

Of course I miss @ImRaina@ChennaiIPL and #IPL not the same without #MrIPL. Don't get me wrong, no player is bigger than the game, and #IPL continues giving young Indian stars the opportunity to display their talents; but yes, I miss watching him play https://t.co/zd6xZGIDV9