इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL)के 2020 सीजन के ल‍िए हुए नीलामी में ऑस्‍ट्रेल‍ियाई तेज गेंदबाज पैट कम‍िंस (Pat Cummins) पर जमकर बोली लगी. आख‍िरकार उन्‍हें बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान की कोलकाता नाइटराइडर्स टीम ने 15.5 करोड़ रुपये की भारीभरकम राश‍ि में खरीदा. कम‍िंस पहले भी केकेआर टीम के सदस्‍य रह चुके हैं. एक तरह से उनके ल‍िए यह केकेआर में वापसी ही है. केकेआर फ्रेंचाइजी ने एक वीड‍ियो शेयर क‍िया है ज‍िसमें कम‍िंस इस फ्रेंचाइजी में वापसी करने के बारे में बात कर रहे हैं. इस ऑस्‍ट्रेल‍ियाई तेज गेंदबाज ने कहा क‍ि वे केकेआर में वापस लौटते हुए खुश हैं. केकेआर टीम के मुख्‍य कोच न्‍यूजीलैंड के पूर्व क्र‍िकेटर ब्रेंडन मैक्‍कुलम (Brendon McCullum) हैं (Pat Cummins gets advice from Brendon McCullum).

