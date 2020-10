IPL 2020 Playoffs Schedule का ऐलान, जानिए कब, कहां और किस समय होंगे मैच, पूरी डिटेल्स

RR vs MI: क्विटन डिकॉक ने पहले मारा छक्का फिर जोफ्रा ऑर्चर ने बोल्ड कर ऐसे लिया बदला..देखें Video

आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले के अलावा बीसीसीआई ने महिला टी-20 चैलेंज शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है. महिला टी-20 चैलेंज का पहला मैच 4 नवंबर को शारजाह में शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 चैलेंज में पहला मुकाबला सुपरनोवाज और वेलोसिटी टीम के बीच होगा. वहीं दूसरा मैच 5 नवंबर को वैलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स के बीच शारजाह में ही होगा. महिला टी-20 चैलेंज के सभी मैच शारजाह में खेले जाएंगे.

NEWS - The #Dream11IPL 2020 Playoffs and Final to be played from 5th November to 10th November, 2020 in Dubai and Abu Dhabi.



More details here - https://t.co/8Zyx1hEBx0pic.twitter.com/eiMqNaQA7b