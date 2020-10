विराट कोहली को आउट करने का सपना देखने वाले युवा तेज गेंदबाज को भुवनेश्वर कुमार की जगह हैदराबाद टीम में किया गया शामिल

हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. सत्र के बाकी बचे मैचों के लिए भुवनेश्वर की जगह टीम में पृथ्वी राज यारा शामिल होंगे. आंध्र प्रदेश के इस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी के 11 मैचों में 39 विकेट लिये है. वह यूएई में जल्द ही टीम से जुड़ेगे. पृथ्वी राज पिछले साल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेल चुके है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पिछले (IPL match) मुकाबले में दो ओवर में 28 रन दिये थे.

Prithvi Raj Yarra will replace Bhuvi for the remainder of the season.



He is From Andhra Pradesh Left Hand Bowler !#OrangeArmy#KeepRising | @SunRiserspic.twitter.com/9Lw6qHj8mc