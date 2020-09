IPL 2020: चेन्नई को हराने के बाद जमकर नाचे पृथ्वी शॉ, बार-बार देखा जा रहा है Video

CSK Vs DC: सीएसके के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने शानदार बल्लेबाजी की और 64 रन बनाकर टीम के स्कोर को 175 रन पर ले जाने में खास भूमिका निभाई. पृथ्वी को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गए. शॉ ने 64 रनों की पारी खेली थी और अपने आईपीएल करियर (IPL) का पांचवां अर्धशतक जमाया. शॉ और धवन ने पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी की, जिसके कारण ही आखिर में दिल्ली 3 विकेट पर 175 रन बना पाने में सफल रहे. चेन्नई को हराने के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम के खिलाड़ियों ने होटल में जाकर जमकर मस्ती थी, ओपनर धवन और शॉ ने मिलकर विजयी केक काटा. केट काटने के बाद मैन ऑफ द मैच पृथ्वी जमकर डांस करते हुए दिखे. सोशल मीडिया पर दिल्ली कैपिटल्स ने वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

Legend has it that @PrithviShaw is still dancing



Dilli aur celebrations: Jaise Butter Chicken Aur Naan #Dream11IPL#YehHaiNayiDilli@Address_Hotelspic.twitter.com/UC5asui8wB