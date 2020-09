IPL 2020: राहुल तेवतिया ने जमाया 5 गेंद पर 5 छक्का तो युवराज सिंह को लगा डर, बोले- 'न भाई न..'

राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) की एक ओवर में पांच छक्कों से सजी आतिशी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR Vs KXIP) ने रविवार को यहां मयंक अग्रवाल के शतक से विशाल स्कोर खड़ा करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब को चार विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का नया रिकार्ड बनाया.

The 5th one landed straight into our heart!

रॉयल्स के सामने 224 रन का लक्ष्य था। उसे आखिरी तीन ओवरों में 51 रन चाहिए थे.बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिये मजबूत नींव रखने वाले संजू सैमसन (42 गेंदों पर 85 रन, चार चौके, सात छक्के) और कप्तान स्टीव स्मिथ (27 गेंदों पर 50, सात चौके, दो छक्का) पवेलियन में विराजमान थे. ऐसे में तेवेतिया (31 गेंदों पर 53 रन, सात छक्के) ने शेल्डन कोटरेल के पारी के 18वें ओवर में पांच छक्के लगाकर पूरे समीकरण ही बदल दिये। नये बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर (तीन गेंद पर नाबाद 13) ने मोहम्मद शमी पर लगातार दो छक्के लगाये जबकि तेवतिया ने इसी ओवर में एक छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। रॉयल्स ने 19.3 ओवर में छह विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की.

What a game ..that's why this is the best league in the world ... amazing talent on display @bcci@IPL